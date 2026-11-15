Congreso espera despachar a ley el acuerdo con los camioneros a más tardar el martes

El Congreso espera tramitar con rapidez el proyecto de acuerdo entre el Gobierno y los camioneros para bajar en 142 pesos el precio del diésel -entre otras medidas- y despacharlo a ley a más tardar el martes.

La iniciativa también contempla congelar los precios hasta el 31 de marzo de 2027, extender el beneficio de recuperación del impuesto específico para el transporte de carga durante todo ese año y aumentar el porcentaje de reintegro de peajes para el transporte interurbano, como puntos más destacados.

"Lo que le corresponde al Congreso es legislar inmediatamente para plasmar este acuerdo en un texto, en la ley, que es lo que nos ordena. Si hay algunos que pretenden que a lo mejor se haga un mayor esfuerzo, tienen la razón respecto de que tenemos que partir por aprobar esto, que es lo mínimo", dijo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

"Fijamos los plazos (de tramitación) y nos coordinamos con la mesa de la Cámara. El día lunes van a sesionar ellos primero, luego vamos a sesionar inmediatamente nosotros, para que el día martes ya seamos capaces de despacharlo a ley, si es que incluso no es el propio lunes", afirmó.

Desde la oposición, en tanto, si bien saben que no cuentan con mayoría, sostienen que buscarán mejorar aspectos del texto.

El diputado de la bancada PPD-independientes Carlos Bianchi criticó que "esto no resuelve la situación de los valores de los combustibles para las personas en general o para las mipymes, pequeños transportistas".

"Por lo tanto, yo espero que se dé la oportunidad de mejorar ese proyecto. Ahora, como (en la derecha) tienen mayoría, lo más probable es que esto sea una imposición y no tengamos ninguna posibilidad de mejorar" el proyecto, reprochó.

Pavez: "El Gobierno ha hecho importantes esfuerzos para atenuar" el bencinazo

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, relevó los esfuerzos hechos por el Gobierno para llegar al acuerdo y atenuar el alza de combustibles, luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijera a La Tercera que "siempre va a haber un dolorcillo de guata cuando se abre la billetera más allá de lo previsto", pese a calificar el entendimiento como "satisfactorio".

"El Ejecutivo desde marzo ha hecho importantísimos esfuerzos para atenuar esta crisis internacional, que es la más grande en 50 años en materia de combustibles", dijo el subsecretario al programa Mesa Central, de Canal 13.

"Entre el 11 de marzo y el 11 de noviembre se han inyectado 1,4 billones de pesos al sistema Mepco para poder atenuar todo lo que ha significado el alza de las bencinas. Es decir, si el Gobierno no hubiese hecho los esfuerzos que hizo al principio, nosotros habríamos gastado, con precios más o menos similares a los que están ahora, más de 3,8 billones de pesos", defendió Pavez.