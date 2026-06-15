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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Felipe Flores fichó en Deportes Recoleta

Publicado:
| Periodista Digital: ATON
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Tras su sorpresiva salida de San Luis después de un semestre en que solo vio acción en Copa Chile, el experimentado delantero nacional Felipe Flores encontró un club para continuar con su carrera.

A través de redes sociales, "FF17" fue anunciado como flamante refuerzo de Deportes Recoleta, cuadro que marcha noveno en la Liga de Ascenso con 22 puntos.

"Con una destacada y extensa trayectoria en el fútbol chileno, nos llena de orgullo anunciar la incorporación de Felipe Flores a Deportes Recoleta. Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán un gran aporte para nuestra institución", informaron desde la tienda albiazul.

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