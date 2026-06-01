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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

José Cantillana fue denunciado por encarar a asistente tras derrota de Iquique

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El informe arbitral consignó la conducta del técnico de Deportes Iquique después del 4-3 sufrido contra Magallanes.

José Cantillana fue denunciado por encarar a asistente tras derrota de Iquique
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José Cantillana, técnico de Deportes Iquique, fue denunciado en el informe arbitral tras la derrota 4-3 de los nortinos contra Magallanes, en duelo disputado en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 14 del Ascenso 2026.

El árbitro Cristian Droguett Valenzuela registró una expulsión del cuerpo técnico de Deportes Iquique una vez finalizado el encuentro, luego que el entrenador ingresó al terreno de juego para dirigirse al equipo arbitral.

Según el reporte, Cantillana "encaró al árbitro asistente en actitud desafiante", además de expresar "de forma reiterada su desacuerdo con las decisiones arbitrales adoptadas durante el partido".

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