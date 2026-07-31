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La programación de la fecha 18 de la Liga de Ascenso
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Autor: Redacción Cooperativa
El clásico nortino entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique destaca en la agenda de la fecha.
El clásico nortino entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique destaca en la agenda de la fecha.
Este fin de semana continúa la acción de la Liga de Ascenso del fútbol chileno, con el desarrollo de la fecha 18.
La fecha estará marcada por el clásico nortino entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique, y la visita del líder Cobreloa a Curicó Unido.
Revisa la agenda a continuación: