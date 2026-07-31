La programación de la fecha 18 de la Liga de Ascenso

Este fin de semana continúa la acción de la Liga de Ascenso del fútbol chileno, con el desarrollo de la fecha 18.

La fecha estará marcada por el clásico nortino entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique, y la visita del líder Cobreloa a Curicó Unido.

Revisa la agenda a continuación:

Viernes 31 de julio

San Luis vs. Rangers. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Estadio "Lucio Fariña". San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique. 20:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Sábado 1 de agosto

Deportes Antofagasta vs. Unión San Felipe. 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Estadio "Calvo y Bascuñán" Curicó Unido vs. Cobreloa. 17:30 horas. Estadio La Granja

Domingo 2 de agosto

Magallanes vs. Unión Española. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo

Estadio Municipal de San Bernardo Deportes Recoleta vs. Puerto Montt. 15:00 horas. Estadio "Leonel Sánchez"

Estadio "Leonel Sánchez" Santa Cruz vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Lunes 3 de agosto