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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la fecha 18 de la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El clásico nortino entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique destaca en la agenda de la fecha.

La programación de la fecha 18 de la Liga de Ascenso
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Este fin de semana continúa la acción de la Liga de Ascenso del fútbol chileno, con el desarrollo de la fecha 18.

La fecha estará marcada por el clásico nortino entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique, y la visita del líder Cobreloa a Curicó Unido.

Revisa la agenda a continuación:

Viernes 31 de julio

  • San Luis vs. Rangers. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".
  • San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique. 20:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Sábado 1 de agosto

  • Deportes Antofagasta vs. Unión San Felipe. 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"
  • Curicó Unido vs. Cobreloa. 17:30 horas. Estadio La Granja

Domingo 2 de agosto

  • Magallanes vs. Unión Española. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo
  • Deportes Recoleta vs. Puerto Montt. 15:00 horas. Estadio "Leonel Sánchez"
  • Santa Cruz vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Lunes 3 de agosto

  • Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó. 20:00 horas. Estadio "Germán Becker"

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