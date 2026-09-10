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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la fecha 26 de la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La programación de la fecha 26 de la Liga de Ascenso
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La Liga de Ascenso del fútbol chileno continuará a partir del domingo 13 de septiembre con el desarrollo de la fecha 26, aunque dos partidos quedarán pendientes para la semana siguiente a las Fiestas Patrias.

Uno de los compromisos que quedará pendiente será protagonizado por los líderes del torneo, Santiago Wanderers y Cobreloa, que se enfrentarán en Calama el sábado 26 de septiembre.

Revisa la programación de la fecha 26: 

Domingo 13 de septiembre

  • Magallanes vs. Deportes Puerto Montt. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo
  • San Marcos de Arica vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Lunes 14 de septiembre

  • Santa Cruz vs. Deportes Recoleta. 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"
  • Rangers vs. Deportes Iquique. 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca

Martes 15 de septiembre

  • San Luis vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Unión Española vs. Deportes Temuco. 20:30 horas. Estadio Santa Laura

Sábado 26 de septiembre

  • Unión San Felipe vs. Deportes Copiapó. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe
  • Cobreloa vs. Santiago Wanderers. 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

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