Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
La programación de la fecha 26 de la Liga de Ascenso
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
La Liga de Ascenso del fútbol chileno continuará a partir del domingo 13 de septiembre con el desarrollo de la fecha 26, aunque dos partidos quedarán pendientes para la semana siguiente a las Fiestas Patrias.
Uno de los compromisos que quedará pendiente será protagonizado por los líderes del torneo, Santiago Wanderers y Cobreloa, que se enfrentarán en Calama el sábado 26 de septiembre.
Revisa la programación de la fecha 26: