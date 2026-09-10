La programación de la fecha 26 de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso del fútbol chileno continuará a partir del domingo 13 de septiembre con el desarrollo de la fecha 26, aunque dos partidos quedarán pendientes para la semana siguiente a las Fiestas Patrias.

Uno de los compromisos que quedará pendiente será protagonizado por los líderes del torneo, Santiago Wanderers y Cobreloa, que se enfrentarán en Calama el sábado 26 de septiembre.

Revisa la programación de la fecha 26:

Domingo 13 de septiembre

Magallanes vs. Deportes Puerto Montt. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo

San Marcos de Arica vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn"

Lunes 14 de septiembre

Santa Cruz vs. Deportes Recoleta. 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Rangers vs. Deportes Iquique. 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca

Martes 15 de septiembre

San Luis vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Unión Española vs. Deportes Temuco. 20:30 horas. Estadio Santa Laura

Sábado 26 de septiembre

Unión San Felipe vs. Deportes Copiapó. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe