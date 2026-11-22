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La programación de las revanchas de cuartos de final en la Liguilla del Ascenso
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Autor: Redacción Cooperativa
Seis equipos buscarán tres cupos a semifinales, en donde espera San Luis.
Seis equipos buscarán tres cupos a semifinales, en donde espera San Luis.
La Liguilla de Ascenso continuará entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre, con los duelos de revancha en cuartos de final, en donde seis equipos buscarán los tres cupos que quedan en semifinales.
San Luis de Quillota ya está clasificado a semifinales, tras haber perdido la final del Ascenso con Cobreloa.
Revisa la agenda de la revancha de cuartos:
Jueves 26 de noviembre
Viernes 27 de noviembre
Sábado 28 de noviembre