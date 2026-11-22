La Liguilla de Ascenso continuará entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre, con los duelos de revancha en cuartos de final, en donde seis equipos buscarán los tres cupos que quedan en semifinales.

San Luis de Quillota ya está clasificado a semifinales, tras haber perdido la final del Ascenso con Cobreloa.

Revisa la agenda de la revancha de cuartos:

Liguilla - Duelos de vuelta

Jueves 26 de noviembre

Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta. 19:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Viernes 27 de noviembre

Deportes Antofagasta vs. Deportes Copiapó. 20:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Sábado 28 de noviembre