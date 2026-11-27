La Liguilla por el Ascenso conocerá este sábado 28 de noviembre a su último semifinalista, con la revancha entre Magallanes y San Marcos de Arica en el Estadio Municipal de San Bernardo que pondrá fin a los cuartos de final.

El cuadro nortino llega con una ventaja de 2-0 obtenida como local en el Estadio "Carlos Dittborn", gracias al tanto de Camilo Melivilu y un autogol de Jeremías James.

Pese al marcador favorable, el elenco ariqueño tendrá la baja del defensa Cristobal Guerra, quien fue expulsado en el duelo de ida.

Magallanes también tendrá dos bajas por la misma razón: El central Alonso Walters y el delantero Milton Alegre.

El vencedor de la serie se medirá en semifinales con Deportes Antofagasta, que dejó en el camino a Deportes Copiapó con un global de 3-1.

La contienda en San Bernardo arrancará a las 18:00 horas con arbitraje de Piero Maza. Podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.