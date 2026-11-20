Este fin de semana arranca la Liguilla de Ascenso 2026 con los partidos de ida de cuartos de final, a falta de conocer al último integrante de la postemporada.

Viernes 20 de noviembre

Deportes Recoleta 3-1 Santiago Wanderers. Finalizado. Estadio Municipal de La Pintana

0-1: 7' Cristopher Valenzuela (SW); 1-1: 33' Branco Provoste, de penal (REC); 2-1: 42' Carlos González (REC); 3-1: 72' Roberto Riveros (REC)

Sábado 21 de noviembre

Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela"

Domingo 22 de noviembre