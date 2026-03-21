Manley Clerveaux vivió un tenso momento con la hinchada de Unión Española

Un tenso episodio se vivió en el triunfo de Unión Española por 2-1 frente a Deportes Puerto Montt, por la quinta fecha de la Liga de Ascenso, luego que algunos hinchas locales profirieron insultos contra el atacante Manley Clerveaux.

Un grupo de hinchas del cuadro "hispano" se dirigieron en términos poco amistosos contra el delantero que ingresó en el segundo tiempo, lo que provocó la reacción del futbolista con gestos desafiantes e incluso insinuando una pelea, de acuerdo a registros difundidos por el medio En Cancha.

La reacción de Clerveaux generó el aumento en la tensión en las galerías del Estadio Santa Laura, donde algunos fanáticos incluso golpearon la reja que separa la tribuna del campo de juego.

En el video publicado en el citado medio se escuchan gritos de grueso calibre con carácter racista dirigidos al jugador.