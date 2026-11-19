Mario Salas, técnico de Cobreloa, anticipó la final de la Liga de Ascenso ante San Luis, que definirá al campeonato y el pasaje a Primera División, y dedicó elogios a Humberto "Chupete" Suazo, entrenador de los canarios, por su gran temporada con los quillotanos.

"Felicitar a Humberto, porque lo que ha hecho es difícil. Nosotros no olvidamos que a principio de año el comienzo no fue tan bueno y con el correr del tiempo pudo convencer a su gente, establecer algo que le ha dado muchos frutos", expresó el "Comandante".

"El equipo juega bien, merece estar peleando donde está y en gran parte se debe a la influencia de Humberto. Felicitarlo y que esto sea el inicio de algo hermoso para él y se proyecte en un desarrollo profesional mucho más elevado. Ojalá que esta experiencia le sirva para ser el gran técnico que puede ser", añadió Salas.

La final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis está programada para disputarse a las 18:30 horas de este sábado en el estadio Santa Laura.