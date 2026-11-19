Mario Salas elogió a "Chupete" Suazo en la antesala de la final del Ascenso: Lo que ha hecho es difícil
El técnico de Cobreloa valoró la gran campaña del entrenador de San Luis.
El técnico de Cobreloa valoró la gran campaña del entrenador de San Luis.
Mario Salas, técnico de Cobreloa, anticipó la final de la Liga de Ascenso ante San Luis, que definirá al campeonato y el pasaje a Primera División, y dedicó elogios a Humberto "Chupete" Suazo, entrenador de los canarios, por su gran temporada con los quillotanos.
"Felicitar a Humberto, porque lo que ha hecho es difícil. Nosotros no olvidamos que a principio de año el comienzo no fue tan bueno y con el correr del tiempo pudo convencer a su gente, establecer algo que le ha dado muchos frutos", expresó el "Comandante".
"El equipo juega bien, merece estar peleando donde está y en gran parte se debe a la influencia de Humberto. Felicitarlo y que esto sea el inicio de algo hermoso para él y se proyecte en un desarrollo profesional mucho más elevado. Ojalá que esta experiencia le sirva para ser el gran técnico que puede ser", añadió Salas.
La final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis está programada para disputarse a las 18:30 horas de este sábado en el estadio Santa Laura.