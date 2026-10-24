Mario Salas y la visita de Cobreloa a Rangers: "El único objetivo es ganar para pelear el título"

Mario Salas, director técnico de Cobreloa, abordó la presión por la penúltima fecha del Ascenso y remarcó la necesidad de calmar las emociones para mantenerse en la disputa matemática por el título ante San Luis.

En la previa de su visita al colista Rangers en Talca, el estratega sostuvo: "Todos los partidos van a ser con la presión y la ansiedad al tope. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para equilibrar la ansiedad y la concentración. Un equipo demasiado ansioso, sin duda, no nos va a favorecer en nada".

"De la forma que sea, vamos a salir a buscar el triunfo. Vamos por eso, hay situaciones que debemos manejar, la cancha es otra, el rival es otro, las necesidades son otras. Pero el único objetivo es ganar para pelear el título", complementó Salas.

Finalmente, valoró el repunte de su rival en el cierre de la temporada: "Rangers, salvo la derrota con Wanderers, levantó en los últimos 8 partidos con Ivo (Basay) y encontró su forma de jugar. Pero nosotros debemos controlar el juego y asumir el protagonismo".

Cobreloa, segundo en la tabla de la Liga de Ascenso con 51 puntos y a 2 unidades de San Luis, pisará Talca este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en simultáneo al duelo que el líder tendrá en Quillota ante Deportes Recoleta.