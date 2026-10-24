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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven que participó en el programa "Mamá a los 15" murió asesinada a golpes

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Sofía Sánchez, actualmente de 28 años, estaba desaparecida desde el mes de agosto.

Se encontraba en situación de calle y, según reveló la Fiscalía, un hombre en la misma condición "la agredió brutalmente con un palo".

Joven que participó en el programa
 ATON (Referencial)

Dos testigos indican que el cuerpo de Sánchez fue arrojado al Canal San Carlos, pero aún no ha sido hallado.

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La Policía de Investigaciones comunicó la detención del presunto autor del homicidio de Sofía Sánchez, quien fue vista por última vez el 24 de agosto en Peñalolén y se encontraba bajo presunta desgracia.

De acuerdo a la investigación, la joven -que protagonizó un capítulo del programa "Mamá a los 15" de TVN- se encontraba en situación de calle al momento de los hechos y fue abordada por un sujeto en la misma condición que, tras una discusión, la golpeó reiteradamente con un objeto contundente, hasta matarla.

El hombre, identificado como Juan Peña, se deshizo del cadáver lanzándolo al canal San Carlos. Hasta el momento, los restos no han sido hallados.

"A través de la declaración de dos testigos presenciales del hecho, podemos dar cuenta que el imputado agredió de manera brutal a la víctima con un palo, con un objeto contundente, y luego la lanzó al canal San Carlos", detalló la fiscal Pamela Valdés.

Tras ser formalizado, el imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, en atención a que existen antecedentes suficientes para acreditar el delito, además de que "su libertad resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad.

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