Joven que participó en el programa "Mamá a los 15" murió asesinada a golpes

La Policía de Investigaciones comunicó la detención del presunto autor del homicidio de Sofía Sánchez, quien fue vista por última vez el 24 de agosto en Peñalolén y se encontraba bajo presunta desgracia.

De acuerdo a la investigación, la joven -que protagonizó un capítulo del programa "Mamá a los 15" de TVN- se encontraba en situación de calle al momento de los hechos y fue abordada por un sujeto en la misma condición que, tras una discusión, la golpeó reiteradamente con un objeto contundente, hasta matarla.

El hombre, identificado como Juan Peña, se deshizo del cadáver lanzándolo al canal San Carlos. Hasta el momento, los restos no han sido hallados.

"A través de la declaración de dos testigos presenciales del hecho, podemos dar cuenta que el imputado agredió de manera brutal a la víctima con un palo, con un objeto contundente, y luego la lanzó al canal San Carlos", detalló la fiscal Pamela Valdés.

Tras ser formalizado, el imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, en atención a que existen antecedentes suficientes para acreditar el delito, además de que "su libertad resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad.