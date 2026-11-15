Partido de S. Wanderers y Copiapó se interrumpió por situación médica en las gradas

El duelo entre Santiago Wanderers y Deportes Copiapó, por la última fecha de la Liga de Ascenso, tuvo una pausa durante su primer tiempo debido a una emergencia médica de un hincha.

Corría el minuto 23 de juego cuando el árbitro Rodrigo Farías se percató de la situación y detuvo las acciones sobre la cancha del Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

El cuerpo médico local acudió al sector de tribuna Andes y ambos equipos aprovecharon de regresar a sus bancas para hidratarse y recibir instrucciones.

Según la transmisión oficial de TNT Sports, personal de Bomberos también acudió en socorro de la persona afectada, lo que permitió la rápida reanudación del fútbol pasados un par de minutos.