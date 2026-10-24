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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Primeros cupos definidos: Los equipos clasificados a la liguilla de Ascenso 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La postemporada por el segundo cupo a Primera División comienza a tomar forma.

Primeros cupos definidos: Los equipos clasificados a la liguilla de Ascenso 2026
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La Liga de Ascenso 2026 ratificó a sus primeros clasificados para la liguilla luego de la mayoría de sus partidos de la emocionante penúltima jornada.

La derrota de Unión Española a manos de Santiago Wanderers aseguró el lugar de los porteños en la postemporada, junto a otros dos cupos para los cuartos de final.

Magallanes (46 puntos) y Deportes Antofagasta (45, a falta de su partido con Curicó Unido) quedaron a una distancia inalcanzable para los hispanos, que están fuera de la zona de liguilla con 39 unidades de cara a la jornada final.

Sin embargo, los casos pendientes contra Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica en el Tribunal de Disciplina de la ANFP pueden cambiar el panorama en los escritorios.

De momento, la lista de clasificados está así:

  • Santiago Wanderers
  • Magallanes
  • Deportes Antofagasta
  • Por definir
  • Por definir
  • Por definir

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