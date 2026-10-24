Primeros cupos definidos: Los equipos clasificados a la liguilla de Ascenso 2026

La Liga de Ascenso 2026 ratificó a sus primeros clasificados para la liguilla luego de la mayoría de sus partidos de la emocionante penúltima jornada.

La derrota de Unión Española a manos de Santiago Wanderers aseguró el lugar de los porteños en la postemporada, junto a otros dos cupos para los cuartos de final.

Magallanes (46 puntos) y Deportes Antofagasta (45, a falta de su partido con Curicó Unido) quedaron a una distancia inalcanzable para los hispanos, que están fuera de la zona de liguilla con 39 unidades de cara a la jornada final.

Sin embargo, los casos pendientes contra Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica en el Tribunal de Disciplina de la ANFP pueden cambiar el panorama en los escritorios.

De momento, la lista de clasificados está así: