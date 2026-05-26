Puerto Montt anunció la salida del técnico Emiliano Astorga

Este martes, Deportes Puerto Montt anunció la salida del entrenador Emiliano Astorga mediante un comunicado en redes sociales que argumentó razones familiares como detonante de la medida.

La noticia llegó como una sorpresa ya que los "Delfines" marchan quintos en la Liga de Ascenso, a tres puntos del líder Santiago Wanderers.

Bajo el mando de Astorga, el conjunto albiverde logró hacerse con la punta de la categoría de plata durante las anteriores jornadas. Sin embargo, tras caer en sus últimos dos compromisos frente a San Luis y San Marcos de Arica, el equipo sureño había perdido la primera plaza.

Revisa el comunicado de Deportes Puesto Montt: