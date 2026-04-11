Puerto Montt igualó ante Iquique y sigue como escolta en el Ascenso

Deportes Puerto Montt rescató un empate sin goles en su visita a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la séptima fecha de la Liga de Ascenso y sigue como escolta de Cobreloa, pese a los puntos que los loínos dejaron en el camino ante Unión Española.

Los locales dominaron el encuentro e intentaron romper la defensa de los "Delfines", pero no lo consiguieron. Los "Delfines" se llevaron un punto que los mantuvo seguir en el segundo puesto con 13 unidades, mientras que su rival se ubica en el puesto 13 con seis puntos.

El siguiente partido de Deportes Puerto Montt será de local ante Deportes Temuco el lunes 20 de abril a las 20:00 horas, por su parte Deportes Iquique se medirá como visita ante San Luis el domingo 19 de abril a las 18:00 horas.

En los otros partidos de la jornada de este sábado en la Liga de Ascenso, Unión San Felipe empató sin goles ante Curicó Unido en el Estadio Municipal de San Felipe, ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla con seis puntos.

Por último, Deportes Santa Cruz y Magallanes empataron 2-2 en el Estadio Municipal "Joaquín Múñoz García", marcador que también impidió a los "carabeleros" acercarse a Cobreloa.

Los goles del encuentro fueron un doblete de Diego Arías para los unionistas y dos goles de Hans Salinas para la "Academia".