Puerto Montt volvió al triunfo en el Ascenso tras vencer a Curicó Unido

Deportes Puerto Montt volvió al triunfo en la Liga de Ascenso, después de cinco partidos sin ganar, tras vencer por 2-0 a Curicó Unido en el Estadio Chinquihue, en el marco de la fecha 24.

El cuadro salmonero se impuso con los goles de Sebastián Pérez (69') y Jason Flores (90+5') para quedar con 34 puntos en el séptimo lugar, en zona de liguilla; los torteros, en cambio, están decimoterceros con 21 positivos.

En la próxima fecha, Curicó Unido enfrentará a Unión Española y Puerto Montt recibirá al colista Rangers.