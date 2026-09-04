"Fue clave en la unidad del progresismo": Camilo Escalona en palabras de Sergio Bitar

El exministro Sergio Bitar, uno de los fundadores del Partido por la Democracia (PPD), lamentó el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, con quien compartió décadas de trayectoria en la política y lo calificó como un pilar fundamental para la estabilidad democrática y cohesión de las fuerzas progresistas.

En entrevista con Cooperativa, el ingeniero aclaró que la partida del expresidente del Senado no se debió al cáncer que lo aquejaba, sino a un problema que le afectó la cadera.

"Algo pasó con la operación y, al reoperarlo, tuvo una infección y una bacteria que es la que ha provocado esto", explicó el exsecretario de Estado, quien visitó a la familia del dirigente durante la mañana.

Sobre su trayectoria, Bitar afirmó que la figura de Escalona trasciende las fronteras del PS, pues actuó como un articulador clave en los momentos más complejos de la centroizquierda: "Es un eje muy importante de la Concertación, es como un tronco en torno al cual se pueden agrupar los distintos sectores del PS. Ayudó a la unidad del partido y a fortalecer la presencia con las otras fuerzas para la democracia. Fue clave en la unidad del progresismo", expresó el exministro.

Casi como una forma de no soltar el recuerdo de su amigo, Bitar habló en presente: "Es muy joven. Cuando yo era ministro de Salvador Allende él era dirigente estudiantil".

Y añadió que "es de esas figuras políticas que uno echa de menos por su coherencia. Mantiene una línea, no anda jugueteando para conseguir algún cargo. Eso habla de su dignidad e integridad, se va a sentir su falta", subrayó.

"Una esencia de un pensamiento progresista"

Al ser consultado por el legado que dejó Escalona para las nuevas generaciones políticas, Bitar aseguró que "él siempre fue un factor de unidad, pero también de una unidad en la diversidad". Y con ello recordó su rol preponderante en la reunificación del Partido Socialista a fines de los años 80 tras su división en varias facciones durante la dictadura de Augusto Pinochet. De la misma forma que fue fundamental en la articulación de la Concetración de Partidos por la Democracia que pavimentó el triunfo del No en el plebiscito de 1989 y luego gobernó durante cuatro periodos.

"Él veía también en el sector más a la izquierda del PS, si es que así llamamos a los jóvenes del Frente Amplio, una posibilidad junto con los sectores más de centroizquierda, como el PPD y otros, la configuración de un entendimiento para defender la democracia", recordó.

El exsenador sostuvo que Escalona veía la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia como algo que "genera un temor de que se violen principios democráticos y, por lo tanto, defender la democracia y preparar un proyecto nuevo que dé seguridad frente a la criminalidad, que regule la inmigración, pero que defienda los derechos de los trabajadores y la igualdad, que es una esencia de un pensamiento progresista, él representaba eso".