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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Rangers batió a Deportes Temuco y encendió el sueño de la salvación en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro talquino sumó su tercer triunfo consecutivo.

Rangers batió a Deportes Temuco y encendió el sueño de la salvación en el Ascenso
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Rangers venció por 1-0 a Deportes Temuco ante 10 mil personas en el Estadio Fiscal de Talca y encendió el sueño de la salvación en la Liga de Ascenso, tras sumar su tercer triunfo consecutivo, en el marco de la fecha 24.

El cuadro dirigido por Ivo Basay, que está colista, entró en una positiva racha y alcanzó los 15 puntos, quedando a dos de Deportes Santa Cruz, que jugará este sábado ante Unión Española.

El único gol del triunfo para los rojinegros fue de Lautaro Rigazzi, con un certero cabezazo en el primer tiempo (15').

Temuco, por su lado, quedó estancado en el undécimo puesto, con 28 puntos.

En la próxima fecha, Rangers visitará a Puerto Montt, mientras que Temuco enfrentará a Santiago Wanderers.

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