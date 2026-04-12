Rangers cayó en la agonía frente a San Marcos y sigue hundido en la Liga de Ascenso

Rangers cayó en la agonía 3-2 ante San Marcos de Arica en el Estadio Bicentenario "Iván Azócar Bernales" por la séptima fecha de la Liga de Ascenso y sigue hundido en la tabla de posiciones.

Los goles del encuentro fueron anotados por Camilo Melivilú (24'), Cristóbal Guerra (70') y Javier Rivera (90+2') para los nortinos, mientras que Alejandro Márquez de penal (65') y Claudio Servertti (86') anotaron para los "Piducanos".

Con este resultado, Rangers permanece en el último lugar de la tabla con tan solo un punto, por su parte San Marcos escaló hasta el séptimo puesto con 11 unidades.

El siguiente partido del cuadro rojinegro será de local ante Unión Española el viernes 17 de abril a las 20:00 horas, por su parte San Marcos recibirá a Cobreloa el sábado 18 de abril a las 17:30 horas.