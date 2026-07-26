Rangers empató ante Deportes Copiapo y sigue sin levantar cabeza en la Liga de Ascenso

Rangers empato 0-0s frente a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario "Iván Azócar" en el por la fecha 17 de la Liga de Ascenso, donde sigue sin levantar cabeza.

Pese a dominar en la mayoría del encuentro, los piducanos no pudieron romper la igualdad y siguen sin sumar su primera victoria en el torneo, donde sigue en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo cuatro unidades.

Por su parte, el "León de Atacama" llegó 23 puntos y ocupa el octavo lugar, quedandose por el momento con el último cupo para la liguilla.

El siguiente partido de Rangers será de visita ante San Luis el viernes 31 de julio a las 18:00 horas, por su parte Deportes Copiapó se medirá como forastero frente a Deportes Temuco el lunes 3 de agosto a las 20:00 horas.