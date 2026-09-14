Rangers lamentó amarga derrota con Iquique y sufre en la zona roja del Ascenso

Rangers lamentó una amarga derrota por 1-2 ante Deportes Iquique, ante más de 12 mil personas en el Estadio Fiscal de Talca, y sigue sufriendo en la zona roja, ya que perdió la chance de recortar distancia con Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe en la lucha por la salvación en la Liga de Ascenso.

Los dragones celestes comenzaron ganando con gol de Dilan Rojas (13'), pero Ignacio Mesías desató la alegría de los locales con el empate en el 73'.

Sin embargo, los nortinos amargaron a los talquinos y se quedaron con la victoria, con el gol definitivo de Agustín Venezia (82').

Con el resultado, Rangers perdió una racha de cuatro triunfos consecutivos y quedó con 18 puntos en el fondo, a cuatro de San Felipe y Santa Cruz.

Iquique, en cambio, está duodécimo en la tabla, con 28 unidades.

En la próxima fecha, Deportes Iquique enfrentará a Unión San Felipe, mientras que Rangers visitará a Deportes Antofagasta.