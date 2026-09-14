Arrau prometió "acción integral del Estado" en Lo Espejo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, acompañó este lunes un operativo policial en el denominado "barrio chino" de Lo Espejo, y anunció una "acción integral del Estado" a favor de esta comuna capitalina.

En el lugar, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros fiscalizó locales comerciales y a transeúntes, y detuvo al menos a cuatro personas (tres por infracción a la Ley de Dogas y la última por una orden de detención vigente a propósito de varios delitos).

Arrau anunció que Lo Espejo será incorporada al "Plan Escudo de Barrios" y, adicionalmente, se beneficiará durante los próximos años de una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los residentes.

"Son no solamente recursos en este año y en los años siguientes; esperamos que sea un programa que dure un buen tiempo, con mayor focalización policial, midiendo indicadores, nivel de cobertura y mejorando poco a poco", explicó Arrau.

"Hemos sido muy transparentes con los vecinos (respecto a) que son intervenciones que, en el tiempo, van dando buenos resultados; pero también -y la diferencia de este programa con otros- es que esto es un compromiso del Estado", resaltó.

"En muchos otros programas nos estamos topando con intervenciones que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subdere, y ésa es una de las grandes diferencias de este programa. no sólo son recursos para el municipio para intervenir un área, no sólo es focalización policial, sino que también es una acción integral del Estado", enfatizó el militante republicano, cuya presencia y anuncios fueron valorados por la alcaldesa Javiera Reyes (PC).