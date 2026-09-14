Joven denunció que expololo la secuestró y agredió durante tres días en un hostal

Un sujeto de 24 años fue detenido este lunes, acusado de secuestrar, agredir y amenazar de muerte a una expareja al interior de un hostal en la ciudad de Valparaíso.

El procedimiento se activó luego de que la víctima, aprovechando un momento de distracción de su captor, escapó del recinto donde permanecía encerrada en contra de su voluntad y alertó de la situación a Carabineros.

Tras la denuncia, personal uniformado montó un operativo de búsqueda focalizado que permitió localizar y detener al agresor en las inmediaciones del sector.

"El detenido habría mantenido encerrada a la víctima en una pieza de un hostal por tres días bajo amenazas y agresiones. La exconviviente esperó un descuido para poder trasladarse hasta la unidad policial y realizar la denuncia", informó el jefe de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso, mayor Gustavo Figueroa, quien también confirmó la detención del sospechoso, que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía evalúa imputar al individuo por los delitos de secuestro, lesiones graves y amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar.