Recoleta venció a domicilio a Antofagasta y se encendió en la lucha por la liguilla

Deportes Recoleta consiguió un valioso triunfo por 2-1 como visitante ante Deportes Antofagasta este domingo en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", por la fecha 24 de la Liga de Ascenso.

Recoleta abrió la cuenta tempranamente a los 10 minutos mediante Francisco Alarcón y sostuvo la ventaja hasta el cierre, cuando Felipe Flores marcó el 2-0 a los 90'.

Antofagasta alcanzó a descontar en los 90+3' a través de José Daniel Bandez, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

El conjunto dirigido por Francisco Arrué llegó al compromiso con 31 puntos y necesitaba sumar para mantenerse en carrera por los puestos de postemporada.

Con la victoria en el norte, Recoleta alcanzó las 34 unidades y se prendió de lleno en la lucha por ingresar a la liguilla por el segundo ascenso.

Antofagasta, en tanto, se quedó con 37 puntos y desaprovechó la oportunidad de acercarse a los primeros lugares del campeonato.

Para los "textileros", el resultado tomó aún mayor valor debido a que llegó ante un rival que venía de golear 4-0 a Deportes Copiapó y que se encontraba instalado en la parte alta de la clasificación.