Ronald Fuentes disparó por el historiado cierre del Ascenso: No sigamos matando nuestro deporte

En la previa de disputar la última fecha del Ascenso, el entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, realizó un fuerte reclamo por las turbulencias que tuvo la organización de la jornada final a raíz de los reclamos en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En conferencia de prensa, el DT indicó que "creo que hay un problema mayor que del Fair Play deportivo, que es el tema del reglamento. En la instancia en que estamos, con todo lo que pasó con el tema Arica, de la desafiliación, con el tema de Puerto Montt, parte todo desde ahí".

Para el adiestrador del elenco hispano "esta última fecha debería haberse jugado normal, sin ningún tipo de inconveniente, con todos claros los que estábamos disputando la liguilla al mismo horario".

"Nosotros tenemos ese partido de liguilla y descenso, a la misma hora, los del torneo a otra hora, pero bueno, esto viene de hace tiempo, no es solamente de ahora, es uno de los grandes problemas que tiene el fútbol chileno", agregó Fuentes.

El entrenador profundizó en su análisis y subrayó que "los últimos años siempre ha sido por secretaría o siempre la secretaría para ver si se juega o no se juega, para ver quien desciende y quien no desciende y lo deportivo pasa a un segundo plano. Adyacente a eso, sucede esto de la programación con TNT y, sí, definitivamente siento que no hay un Fair Play deportivo y eso no corresponde para una instancia tan decisiva como la que estamos jugando San Felipe, nosotros y el resto de los equipos".

Siguiendo esa línea, el ex futbolista recordó su época como gerente deportivo de Universidad de Chile y manifestó sus reparos a los reglamentos de los torneos: "Me tocó ir a consejos de presidentes, siempre me pareció que el reglamento y lo conversé con algunos presidentes de clubes, estaba para los abogados, porque la interpretación que dejaban muchas palabras o muchas frases en relación a cómo se interpretan esas frases y eso es lo que ha pasado últimamente".

Para cerrar, Fuentes dejó una potente reflexión y señaló que "hay que darle una vuelta importante al asunto y que el reglamento lo entendamos los que no sabemos de reglamento, el caso mío y para toda la gente del fútbol, que no sigamos matando nuestro deporte".

Este domingo Unión Española sabrá de antemano si podrá jugarse la clasificación a la liguilla ante el apremiado Unión San Felipe: Saltará a las cancha a las 18:00 horas, pero necesita que al mediodía Deportes Copiapó haya perdido con Santiago Wanderers.