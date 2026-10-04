San Luis estiró su racha triunfal ante Unión Española y arremetió como sublíder del Ascenso

San Luis de Quillota sigue en racha en la carrera por su retorno a Primera División y este domingo festejó un importante triunfo de 2-0 a Unión Española en el "Lucio Fariña Fernández" por la aplazada fecha 16 del Ascenso, desplazando a Santiago Wanderers para ser sublíder de la categoría.

La escuadra dirigida por Humberto Suazo tuvo un batallado compromiso, pero abrió la cuenta aprovechando una desatención de la visita que significó en un robo de Guillermo Avello, quien habilitó a Sebastián Parada (42') para la apertura de la cuenta.

Aunque los dirigidos por Gonzalo Villagra quisieron mantenerse a tono en Quillota, un desafortunado cabezazo de José Manuel Aja (74') se fue en contra y lapidó sus intenciones, quedando así con una racha de cinco duelos sin ganar en el certamen.

En contraste, el cuadro "canario" celebró su quinto triunfo al hilo que lo dejó con 47 unidades en el segundo casillero de la tabla antes de visitar a Deportes Puerto Montt el 12 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT).

Mientras que Unión Española se estancó en el noveno lugar con 36 puntos fuera de la zona de liguilla y visitará a Deportes Iquique el mismo día a las 17:30 (20:30 GMT).