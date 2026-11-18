El plenario de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) arrancó hoy en la megalópolis china de Shenzhen con la presencia de los gobernantes de una veintena de economías de la región, entre ellos los de Estadis Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

La jornada arrancó con una foto de familia entre los mandatarios, quienes dieron comienzo minutos más tarde a la sesión plenaria, en la cual se debatirá sobre una agenda centrada en asuntos comerciales, conectividad regional o inteligencia artificial (IA).

Tras la cumbre, se espera que se emita una declaración conjunta entre los países participantes, aunque algunos expertos consideran que las diferencias "siguen siendo amplias" en numerosos asuntos y que el formato de la reunión otorga "poco tiempo para resolverlas".

Trilateral entre China, Rusia y Estados Unidos

Trump, Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, mantendrán hoy una inédita reunión trilateral, con el desarme nuclear sobre la mesa y marcada por las guerras en Ucrania e Irán y las tensiones entre las tres potencias.

El encuentro, confirmado por Washington, Pekín y Moscú, se celebrará en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre, aunque la Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

Washington presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras que China destacó el carácter pionero de la reunión y su importancia para promover la estabilidad estratégica internacional.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordarán cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución a la estabilidad internacional.

La cita se producirá en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán, además de las diferencias entre Pekín y Washington en materia comercial y tecnológica.

Kast conversó "brevemente" con Sheinbaum

El Presidente José Antonio Kast también participa en la cumbre y a través de su cuenta de X dio a conocer que sostuvo una breve conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"En el marco de la Cumbre de Líderes APEC, pude conversar brevemente con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y compartir sobre los desafíos y oportunidades que tienen nuestros países en común", escribió.