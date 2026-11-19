En su alocución en la Cumbre de Líderes APEC, el Presidente José Antonio Kast destacó la importancia de la reunión trilateral que sostendrán durante esta misma jornada los mandatarios de Rusia, Estados Unidos y China.

En una participación que se extendió por más de cinco minutos, el Mandatario recordó un discurso de Donald Trump en 2017, donde se refirió al Asia-Pacífico como una "constelación de naciones", puntualizando que "muchos las presentan como imágenes opuestas. Chile cree que en ambas hay una verdad. Para nosotros la familia es la base. Una familia sana es aquella donde todos aportan y la construyen desde su propia originalidad y con los talentos que cada uno ha recibido".

"Así entendemos esta región, una familia de naciones libres y soberanas. Así se inserta Chile en esta gran constelación de la APEC, aportando su brillo y recibiendo el brillo de los demás miembros de esa comunidad", recalcó.

Kast valoró "enormemente que APEC sirva para reunir a las más grandes potencias, sentarlos en una mesa y generar oportunidades que permitan construir un mundo más seguro y una paz más duradera".

"Presidente Xi, Presidente Trump, Presidente Putin, al igual que los líderes que me antecedieron de Malasia e Indonesia, aplaudimos la iniciativa de que se sienten a conversar, y les deseamos el mayor de los éxitos en el encuentro que sostendrán", sostuvo.

Tres pilares: Apertura, transformación y cooperación

Kast destacó tres pilares sobre la interacción de Chile con los otros países: Apertura, transformación y cooperación, insistiendo en que "tenemos cobre, litio, que el mundo necesita. Tenemos el sol y el viento para producir energía limpia. Somos líderes en inteligencia artificial y ello nos permitirá modernizar sectores claves como la minería, la agricultura, la gestión del agua y la logística".

"Queremos que ese potencial se traduzca en una mayor productividad, innovación y mejores oportunidades para nuestro pueblo, pero ese potencial no se despliega solo, requiere inversión, entrenamiento, investigación, seguridad y alianzas profundas entre gobiernos, empresas, universidades y centros tecnológicos", dijo.

Finalmente, Kast aseveró que "vivimos en tiempos de incertidumbre y este encuentro es una gran oportunidad para construir puentes de confianza, que nos permitan alcanzar certezas, prosperidad y paz, que nuestros pueblos tanto necesitan".