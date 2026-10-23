Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago12.3°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis sueña con ser campeón y Cobreloa quiere estirar la lucha en crucial jornada del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la penúltima fecha chocan las luchas por todos los frentes de la tabla, con Rangers jugándose la permanencia ante los loínos.

San Luis sueña con ser campeón y Cobreloa quiere estirar la lucha en crucial jornada del Ascenso
 Comunicaciones San Luis / Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado 23 de octubre, la Liga de Ascenso 2026 vivirá una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con los partidos de San Luis y Cobreloa que en la penúltima fecha pueden definir tanto al nuevo monarca como al equipo que perderá la categoría.

Los "canarios" llegan como líderes con 53 puntos, a solo dos unidades de los loínos. Las cuentas son simples: San Luis es campeón si vence a Deportes Recoleta y Cobreloa enreda puntos.

Sin embargo, el cuadro de Calama tendrá al frente a un Rangers que se juega la vida en la zona baja, pues es colista con 21 puntos, apenas dos menos que Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

A su vez, Santa Cruz juega ante un Deportes Copiapó (40 puntos) que lucha palmo a palmo con Unión Española (39) y Deportes Iquique (38) por entrar a la liguilla; similar situación de Puerto Montt (35) en su cruce con San Felipe.

La convergencia entre disputas en todas las zonas de la tabla obligó a agendar cinco partidos en paralelo.

Todos los encuentros arrancarán a las 17:30 horas: San Luis recibe a Recoleta en el "Lucio Fariña", Cobreloa visita a Rangers en Talca, Deportes Puerto Montt y Unión San Felipe chocan en el Chinquihue, Copiapó y Santa Cruz se verán las caras en el "Luis Valenzuela Hermosilla" y el Santa Laura recibirá el duelo entre Unión Española y Santiago Wanderers.

Respecto a la carrera por el título y el ascenso directo a la Primera División, el San Luis de Humberto Suazo llega precedido por siete victorias consecutivas y sueña con alzar el trofeo en casa a estadio lleno, con entradas agotadas y un aforo de 7.000 espectadores exclusivo para sus hinchas.

El Cobreloa de Mario Salas, en tanto, viene de vencer a Deportes Recoleta con una paliza de 6-1, pero deberá mantener la compostura para dejar atrás los fantasmas de irregularidad que le hicieron ceder el liderato a los quillotanos.

Pasando al fondo, tanto Rangers como San Felipe y Santa Cruz han tenido una mala temporada, pero el más complicado anímicamente es el "Uní Uní": No gana hace nueve partidos, los hinchas reclaman contra la dirigencia y el delantero Bruno Vides fue despedido por golpear a un juvenil en un entrenamiento.

Podrás seguir todos los detalles de la crucial acción sabatina en la penúltima fecha del Ascenso en Cooperativa.cl.

Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 San Luis 28 53 +14 Ascenso
2 Cobreloa 28 51 +21 Semifinales liguilla
3 S. Wanderers 28 47 +15 Liguilla
4 Magallanes 28 46 +1 Liguilla
5 D. Antofagasta 28 45 +21 Liguilla
6 D. Recoleta 28 41 -2 Liguilla
7 San Marcos de Arica 28 40 +6 Liguilla
8 D. Copiapó 28 40 +1 Liguilla
9 Unión Española 28 39 -2 -
10 D. Iquique 28 38 +9 -
11 D. Temuco 28 36 +5 -
12 D. Puerto Montt 28 35 -9 -
13 Curicó Unido 28 28 -16 -
14 D. Santa Cruz 28 23 -14 -
15 U. San Felipe 28 23 -32 -
16 Rangers 28 21 -18 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.
Actualización: La fecha 28 termina este 19 de octubre

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada