San Luis sueña con ser campeón y Cobreloa quiere estirar la lucha en crucial jornada del Ascenso

Este sábado 23 de octubre, la Liga de Ascenso 2026 vivirá una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con los partidos de San Luis y Cobreloa que en la penúltima fecha pueden definir tanto al nuevo monarca como al equipo que perderá la categoría.

Los "canarios" llegan como líderes con 53 puntos, a solo dos unidades de los loínos. Las cuentas son simples: San Luis es campeón si vence a Deportes Recoleta y Cobreloa enreda puntos.

Sin embargo, el cuadro de Calama tendrá al frente a un Rangers que se juega la vida en la zona baja, pues es colista con 21 puntos, apenas dos menos que Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

A su vez, Santa Cruz juega ante un Deportes Copiapó (40 puntos) que lucha palmo a palmo con Unión Española (39) y Deportes Iquique (38) por entrar a la liguilla; similar situación de Puerto Montt (35) en su cruce con San Felipe.

La convergencia entre disputas en todas las zonas de la tabla obligó a agendar cinco partidos en paralelo.

Todos los encuentros arrancarán a las 17:30 horas: San Luis recibe a Recoleta en el "Lucio Fariña", Cobreloa visita a Rangers en Talca, Deportes Puerto Montt y Unión San Felipe chocan en el Chinquihue, Copiapó y Santa Cruz se verán las caras en el "Luis Valenzuela Hermosilla" y el Santa Laura recibirá el duelo entre Unión Española y Santiago Wanderers.

Respecto a la carrera por el título y el ascenso directo a la Primera División, el San Luis de Humberto Suazo llega precedido por siete victorias consecutivas y sueña con alzar el trofeo en casa a estadio lleno, con entradas agotadas y un aforo de 7.000 espectadores exclusivo para sus hinchas.

El Cobreloa de Mario Salas, en tanto, viene de vencer a Deportes Recoleta con una paliza de 6-1, pero deberá mantener la compostura para dejar atrás los fantasmas de irregularidad que le hicieron ceder el liderato a los quillotanos.

Pasando al fondo, tanto Rangers como San Felipe y Santa Cruz han tenido una mala temporada, pero el más complicado anímicamente es el "Uní Uní": No gana hace nueve partidos, los hinchas reclaman contra la dirigencia y el delantero Bruno Vides fue despedido por golpear a un juvenil en un entrenamiento.

Podrás seguir todos los detalles de la crucial acción sabatina en la penúltima fecha del Ascenso en Cooperativa.cl.