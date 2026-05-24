San Luis venció a Magallanes en Quillota y lo superó en la tabla del Ascenso
El elenco "canario" dio vuelta el marcador en el "Lucio Fariña" y quedó por encima de la "Academia" en la Primera B.
El elenco "canario" dio vuelta el marcador en el "Lucio Fariña" y quedó por encima de la "Academia" en la Primera B.
San Luis consiguió un importante triunfo por 2-1 sobre Magallanes en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota y superó a la "Academia" en la tabla de posiciones del Ascenso, tomando impulso en la pelea por acercarse a la zona de liguilla.
El partido comenzó favorable para la visita con el gol de Facundo Peraza a los 2 minutos, pero el cuadro "canario" reaccionó en el primer tiempo y logró el empate a través de Sebastián Parada, quien anotó de penal a los 32'. En el complemento, Gael Acosta apareció a los 79' para marcar el 2-1 definitivo.
Con este resultado, San Luis llegó a 19 puntos y quedó en el noveno lugar de la Primera B, mientras que Magallanes permaneció con 18 unidades y bajó al décimo puesto, luego de una derrota que lo dejó por debajo del cuadro quillotano.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Santiago Wanderers
|13
|25
|+12
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|13
|25
|+11
|Liguilla
|3
|San Marcos
|13
|25
|+10
|Liguilla
|4
|Antofagasta
|13
|22
|+7
|Liguilla
|5
|Puerto Montt
|13
|22
|+2
|Liguilla
|6
|Deportes Temuco
|13
|20
|+8
|Liguilla
|7
|Unión Española
|12
|20
|+4
|Liguilla
|8
|Deportes Recoleta
|13
|20
|0
|Liguilla
|9
|San Luis
|13
|19
|+2
|-
|10
|Magallanes
|13
|18
|-1
|-
|11
|Deportes Copiapó
|12
|15
|-5
|-
|12
|Deportes Iquique
|13
|12
|-3
|-
|13
|Curicó Unido
|13
|12
|-10
|-
|14
|Unión San Felipe
|13
|12
|-15
|-
|15
|Deportes Santa Cruz
|13
|8
|-8
|-
|16
|Rangers
|13
|3
|-14
|Descenso