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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis venció a Magallanes en Quillota y lo superó en la tabla del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco "canario" dio vuelta el marcador en el "Lucio Fariña" y quedó por encima de la "Academia" en la Primera B.

San Luis venció a Magallanes en Quillota y lo superó en la tabla del Ascenso
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San Luis consiguió un importante triunfo por 2-1 sobre Magallanes en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota y superó a la "Academia" en la tabla de posiciones del Ascenso, tomando impulso en la pelea por acercarse a la zona de liguilla.

El partido comenzó favorable para la visita con el gol de Facundo Peraza a los 2 minutos, pero el cuadro "canario" reaccionó en el primer tiempo y logró el empate a través de Sebastián Parada, quien anotó de penal a los 32'. En el complemento, Gael Acosta apareció a los 79' para marcar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, San Luis llegó a 19 puntos y quedó en el noveno lugar de la Primera B, mientras que Magallanes permaneció con 18 unidades y bajó al décimo puesto, luego de una derrota que lo dejó por debajo del cuadro quillotano.

Tabla de posiciones de la Primera B

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Santiago Wanderers 13 25 +12 Ascenso
2 Cobreloa 13 25 +11 Liguilla
3 San Marcos 13 25 +10 Liguilla
4 Antofagasta 13 22 +7 Liguilla
5 Puerto Montt 13 22 +2 Liguilla
6 Deportes Temuco 13 20 +8 Liguilla
7 Unión Española 12 20 +4 Liguilla
8 Deportes Recoleta 13 20 0 Liguilla
9 San Luis 13 19 +2 -
10 Magallanes 13 18 -1 -
11 Deportes Copiapó 12 15 -5 -
12 Deportes Iquique 13 12 -3 -
13 Curicó Unido 13 12 -10 -
14 Unión San Felipe 13 12 -15 -
15 Deportes Santa Cruz 13 8 -8 -
16 Rangers 13 3 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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