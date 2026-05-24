San Luis venció a Magallanes en Quillota y lo superó en la tabla del Ascenso

San Luis consiguió un importante triunfo por 2-1 sobre Magallanes en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota y superó a la "Academia" en la tabla de posiciones del Ascenso, tomando impulso en la pelea por acercarse a la zona de liguilla.

El partido comenzó favorable para la visita con el gol de Facundo Peraza a los 2 minutos, pero el cuadro "canario" reaccionó en el primer tiempo y logró el empate a través de Sebastián Parada, quien anotó de penal a los 32'. En el complemento, Gael Acosta apareció a los 79' para marcar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, San Luis llegó a 19 puntos y quedó en el noveno lugar de la Primera B, mientras que Magallanes permaneció con 18 unidades y bajó al décimo puesto, luego de una derrota que lo dejó por debajo del cuadro quillotano.

Tabla de posiciones de la Primera B