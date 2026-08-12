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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Marcos Arica entró en una mala racha tras perder con Unión San Felipe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro nortino lleva tres partidos sin ganar.

San Marcos Arica entró en una mala racha tras perder con Unión San Felipe
 San Marcos de Arica
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San Marcos de Arica entró en una mala racha este miércoles en la Liga de Ascenso, tras perder por 0-1 ante Unión San Felipe en el Estadio "Carlos Dittborn" y sumar su tercer partido consecutivo sin ganar.

El cuadro aconcagüino se impuso con un golazo Luis García en el segundo tiempo (71') y sumó 20 puntos en el decimotercer puesto, volviendo al triunfo después de cuatro fechas.

Arica, en cambio, está estancado en el cuarto puesto, con 30 unidades, a cinco del líder Cobreloa, e igualado con Antofagasta y Puerto Montt.

En la próxima fecha, San Felipe recibirá al líder Cobreloa, mientras que Arica viajará a Santiago para enfrentar a Unión Española.

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