San Marcos Arica entró en una mala racha tras perder con Unión San Felipe

San Marcos de Arica entró en una mala racha este miércoles en la Liga de Ascenso, tras perder por 0-1 ante Unión San Felipe en el Estadio "Carlos Dittborn" y sumar su tercer partido consecutivo sin ganar.

El cuadro aconcagüino se impuso con un golazo Luis García en el segundo tiempo (71') y sumó 20 puntos en el decimotercer puesto, volviendo al triunfo después de cuatro fechas.

Arica, en cambio, está estancado en el cuarto puesto, con 30 unidades, a cinco del líder Cobreloa, e igualado con Antofagasta y Puerto Montt.

En la próxima fecha, San Felipe recibirá al líder Cobreloa, mientras que Arica viajará a Santiago para enfrentar a Unión Española.