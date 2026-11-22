La disputa por la clasificación a la Copa Sudamericana se mantuvo apretada con el empate 0-0 entre Huachipato y Deportes Concepción por la fecha 28 de la Liga de Primera, que impidió a ambos cuadros tomar ventaja en la tabla.

"Siderúrgicos" y penquistas trataron de arremeter hacia las áreas, pero el partido fue altamente friccionado, lo que impidió las anotaciones en Talcahuano.

Al minuto 53 los "acereros" tuvieron la gran oportunidad de mover el marcador con un penal, pero Nicolás Araya se lució con su estirada abajo para contener el tiro de Lionel Altamirano.

Deportes Concepción logró un tiro que encontró las manos de Christian Bravo, aunque pasaron momentos de peligro con un par de balones que cruzaron el área.

Además, al minuto 90 el "León de Collao" lamentó la expulsión del central Fausto Grillo, producto de su segunda tarjeta amarilla de la jornada.

De esta manera, tanto Huachipato como Deportes Concepción se sumaron al bache de los equipos que protagonizan la gran carrera por clasificar a la Copa Sudamericana.

El "Conce" quedó momentáneamente como séptimo de la tabla con 39 puntos, a uno de Everton y a la espera de lo que haga Deportes La Serena (37) contra Deportes Limache (40).

Huachipato, en tanto, quedó undécimo con las mismas 37 unidades de los "papayeros".