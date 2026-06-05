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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Marcos de Arica sufrió nuevo tropiezo en el Ascenso tras perder con San Luis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro de Humberto Suazo llegó a su tercer triunfo en sus últimos cinco partidos.

San Marcos de Arica sufrió nuevo tropiezo en el Ascenso tras perder con San Luis
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San Marcos de Arica vio rezagadas sus intenciones por seguir la pisada a los líderes en la Liga de Ascenso tras caer 1-0 ante San Luis en Quillota durante el inicio de la fecha 15.

El encuentro se definió en el primer tiempo, ya que Fabián Pastenes (28') se lució con un fuerte cabezazo para vencer al portero Benjamín Tapia.

Con este resultado, el cuadro de los "Bravos del Morro" quedó con 25 puntos en el tercer lugar, distanciado a tres de un Cobreloa que aún no juega. En tanto, los de Humberto Suazo son quintos con 23 unidades.

Ahora, el cuadro ariqueño hará de anfitrión ante Deportes Limache por la Copa Chile el 19 de junio. En tanto, los quillotanos harán de forasteros ante Everton por el mismo certamen el 20 de dicho mes.

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