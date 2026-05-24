San Marcos venció a domicilio a Puerto Montt y encendió la lucha en el Ascenso

San Marcos de Arica se impuso 2-0 en su visita a Deportes Puerto Montt por la fecha 13 de la Liga de Ascenso.

Boris Sagredo (13') abrió la cuenta para los "Bravos del Morro" con un zurdazo inatajable que se coló en en ángulo superior de la portería defendida por Gonzalo Collao, mientras que Nahuel Donadell (35') amplió la ventaja para el cuadro nortino.

Con este resultado, los dirigidos por Iván Sandroick llegaron a 25 puntos y alcanzaron al puntero Santiago Wanderers, como también a Cobreloa, quedando terceros por diferencia de gol.

Por otro lado, el conjunto sureño desperdició la oportunidad de igualar a los líderes, quedándose con 22 unidades en el quinto puesto.

San Marcos de Arica recibirá a Deportes Temuco el sábado 30 de mayo por la decimocuarta jornada del torneo, mientras que Deportes Puerto Montt visitará a Unión San Felipe el mismo día.