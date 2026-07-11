Tras un incidente en Ormuz, EE.UU. lanzó nueva ronda de ataques contra Irán

Estados Unidos lanzó este sábado una nueva ronda de ataques contra Irán, después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central del país norteamericano (Centcom, en inglés).

A las 19:15 hora local (misma hora en Chile), las fuerzas estadounidenses iniciaron la tercera ofensiva contra Irán de esta semana, bajo la orden del presidente Donald Trump, que hace unos días dio por terminado el alto al fuego.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía. Además, un miembro de la tripulación está desaparecido.

"A Irán se le brindó una nueva oportunidad para demostrar el cumplimiento del memorando de entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques previos contra buques comerciales, pero nuevamente ha fallado", aseguró el mando militar en un mensaje en X.

Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica en que están "degradando su capacidad" para atacar otras embarcaciones en estrecho de Ormuz.

Poco antes, Irán había anunciado que el estrecho permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso", y la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente.

El cuerpo armado iraní señaló en un comunicado que la decisión fue tomada después de que varias embarcaciones ignoraran la advertencia de transitar exclusivamente por una zona autorizada.

El anuncio se conoció horas después de que su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, acusara a EE.UU. de haber "violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento" entre ambas partes, con la decisión de Washington de imponer nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

Según Araqchí, el "incumplimiento" del acuerdo por parte de EE.UU. "se suma a otras vulneraciones y errores" del gigante norteamericano.