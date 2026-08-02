Santiago Wanderers celebró como visita y se acercó a Cobreloa en el Ascenso

En duelo válido por la fecha 16 de la Liga de Ascenso, Santiago Wanderers se hizo fuerte como visitante y venció por 1-3 a Deportes Santa Cruz para quedar como solitario escolta de Cobreloa en la división de plata del fútbol chileno.

El elenco caturro entró con todo y Leandro Navarro logró la apertura de la cuenta a los 18 minutos.

Todo se complicó para el cuadro local cuando Braian Camisassa se fue expulsado y dejó con 10 a su equipo a los 28'.

Ello lo aprovechó Wanderers, que aumentó gracias a la aparición de Cristóbal Ponce a los 47.

Y aunque Nadir Zeineddin descontó para el elenco santacruceño a los 57', sobre el final Vicente Vargas puso cifras definitivas a los 82'.

Con este resultado, Wanderers llegó a los 32 puntos y se puso a solo uno de Cobreloa, que suma 33.

Santa Cruz, en tanto, se estancó en 12 y se mantiene penúltimo con siete de ventaja por encima de Rangers, colista absoluto.