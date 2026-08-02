Gobierno anunció suspensión de clases en diversas comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía para este lunes

El Gobierno anunció la suspensión de las clases escolares en diversas comunas del Maule, Ñuble y La Araucanía, producto del "grado de afectación importante" que ha causado el sistema frontal.

"Respecto al tema de las clases, como una manera de prevenir y dar seguridad a los educandos que deben concurrir a los colegios, para el día de mañana (lunes 3 de agosto), en determinadas comunas que tienen un grado de afectación importante, se ha determinado suspender clases", comunicó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, durante un balance de Senapred sobre el temporal.

"Esta suspensión de clases considera las comunas de Constitución y Molina, en la Región del Maule", especificó el secretario de Estado.

En Ñuble, en tanto, se cancelaron las clases "en la totalidad de la provincia de Itata, además de (las comunas de) Quillón, Bulnes y San Ignacio", agregó Alvarado.

Por último, en La Araucanía, la jornada escolar se suspende "en las comunas de Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol".