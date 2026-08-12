Santiago Wanderers empató con Antofagasta y desperdició la chance de tomar el liderato

Santiago Wanderers firmó un discreto empate sin goles ante Deportes Antofagasta esté miércoles en el Estadio "Calvo y Bascuñán" y desperdició la chance de quitarle el liderato a Cobreloa en la Liga de Ascenso.

El cuadro loíno había empatado 2-2 ante Magallanes en la tarde y con dos puntos de ventaja, podía ser superado por Santiago Wanderers en la tabla si los porteños ganaban a los "pumas" en el norte.

Sin embargo, los caturros desaprovecharon su opción por segunda semana consecutiva, ya que en la fecha pasada también ambos equipos empataron.

Con el resultado, Cobreloa quedó con 35 puntos, seguido por Santiago Wanderers, con 34, y el propio Deportes Antofagasta, que está tercero con 30 positivos, aunque igualado con San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

En la fecha 21 del Ascenso, Cobreloa visitará a Unión San Felipe, Santiago Wanderers recibirá a Puerto Montt y Antofagasta enfrentará a Deportes Iquique.