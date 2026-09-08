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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Santiago Wanderers hipotecó su liderato tras perder con Deportes Temuco en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de Valparaíso cayó en el "Germán Becker" y vio frenada su racha de victorias.

Santiago Wanderers hipotecó su liderato tras perder con Deportes Temuco en el Ascenso
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Santiago Wanderers hipotecó su liderato en la Liga del Ascenso, tras perder por 3-0 ante Deportes Temuco en el "Germán Becker", en el marco de la fecha 25 del torneo.

El cuadro de Valparaíso tiene 44 puntos en la cima y puede ser desplazado por Cobreloa, que tiene 41 unidades y jugará el jueves ante Deportes Antofagasta en el "Calvo y Bascuñán".

Además, con la derrota, los porteños vieron frenada una positiva racha, que quedó en tres victorias consecutivas.

Los goles fueron de Diego Sánchez (19' y 56') y Luis Acevedo (90+5'), mientras que Santiago Wanderers desperdició un penal, disparado por Marcos Camarda y detenido por el arquero Yerko Urra (87').

El triunfo dejó a Temuco con 31 unidades, a tres de Puerto Montt, que está octavo, en el último cupo a la zona de liguilla.

En la próxima fecha, Temuco visitará a un rival directo, Unión Española, mientras que Santiago Wanderers jugará un duelo decisivo ante Cobreloa en Calama.

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