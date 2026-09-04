Santiago Wanderers se mantuvo en lo alto del Ascenso con un triunfo ante Iquique

En el inicio de la fecha 24 en la Liga de Ascenso, Santiago Wanderers festejó un reñido 1-0 ante Deportes Iquique que le permitió sostener su lugar en la cima de la tabla por una semana más.

A los 25' Joaquín Silva definió de gran manera ante el achique del arquero Daniel Castillo, haciendo inútil el esfuerzo del zaguero Felipe Espinoza para despejar sobre la línea.

Los "Dragones Celestes" batallaron con todo en busca del empate sobre el sintético del Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, pero el elenco porteño hizo su tarea para sostener la ventaja.

Justo al minuto 90 los corazones wanderinos se paralizaron por un penal cobrado a favor de Iquique. Sin embargo, el VAR llamó a revisión y el árbitro Mario Salvo revirtió el cobro al notar el sutil toque de Sergio Felipe al balón en su barrida frente a Simón Contreras.

De esta manera, Santiago Wanderers llegó a 44 puntos y se ubicó momentáneamente como exclusivo puntero, a la espera de lo que haga Cobreloa (41) ante San Luis, también en Quillota, este sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas.

Respecto a Iquique, quedó estancado en el puesto 12 con 25 unidades, lejos del colista Rangers (15), pero también distante de la zona de liguilla que por ahora se cierra con los 31 puntos de Deportes Puerto Montt.