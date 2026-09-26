Santiago Wanderers tuvo a dos expulsados en el primer tiempo ante Cobreloa

Santiago Wanderers terminó el primer tiempo con nueve jugadores en su visita a Cobreloa, luego de sufrir dos expulsiones durante la etapa inicial del partido disputado este sábado en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Las tarjetas rojas a Dylan Portilla (27') por un pelotazo y Martín Villarroel (45+2'), dejaron al equipo de Valparaíso con una difícil tarea para el resto del encuentro, correspondiente a la fecha 26 de la Liga de Ascenso.

El duelo enfrenta a los dos primeros equipos de la tabla: Wanderers llegó como líder, con 44 unidades, dos puntos de ventaja sobre Cobreloa (42), por lo que el resultado de este encuentro tiene consecuencias directas en la lucha por el ascenso directo.