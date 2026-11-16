¿Una burla? Curicó Unido reaccionó con canción de Américo al descenso de Rangers

Curicó Unido protagonizó una polémica en redes sociales luego de publicar un mensaje que fue interpretado como una burla hacia su clásico rival, Rangers de Talca, tras el histórico descenso del conjunto rojinegro a la Segunda División Profesional. La publicación generó tal repercusión que el club albirrojo la eliminó.

El mensaje comenzaba con un llamativo "Se acabó" y, aunque hacía referencia al cierre de la temporada 2026, finalizaba con la frase "Somos el más grande del Maule". Además, la publicación estaba acompañada por la canción "Te vas", del cantante chileno Américo, lo que aumentó las interpretaciones sobre una posible provocación al elenco talquino.

La publicación apareció después de que Rangers consumó su primer descenso a la tercera categoría del fútbol chileno, tras empatar 0-0 frente a Deportes Santa Cruz en la última fecha del Ascenso. El cuadro piducano terminó último con 22 puntos, uno menos que Unión San Felipe, y ni siquiera pudo aprovechar un lanzamiento penal que Alejandro Márquez desperdició durante el encuentro.

La publicación de Curicó Unido provocó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos clubes, por lo que el elenco "tortero" decidió borrarla de sus plataformas. Sin embargo, varios hinchas alcanzaron a guardar capturas del mensaje, que continuó circulando en redes sociales. El conjunto curicano, por su parte, terminó el campeonato en el puesto 13 con 31 puntos y aseguró su permanencia en Primera B.