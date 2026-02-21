Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.1°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Unión Española se estrenó en la Liga de Ascenso con victoria ante San Luis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los Rojos comenzaron su misión por el retorno a Primera.

Unión Española se estrenó en la Liga de Ascenso con victoria ante San Luis
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española se estrenó este sábado en la Liga de Ascenso con una victoria por 2-0 sobre San Luis de Quillota en el Estadio Santa Laura.

Los Rojos de Independencia dominaron el encuentro desde el comienzo, con el tempranero gol de Kevin Contreras (5').

En la segunda parte, el equipo de Gonzalo Villagra evitó contratiempos y selló la ventaja, gracias a Gabriel Norambuena (54').

En la próxima fecha, Unión Española visitará a Deportes Recoleta, mientras que San Luis jugará ante Curicó Unido en Quillota.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada