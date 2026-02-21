Unión Española se estrenó en la Liga de Ascenso con victoria ante San Luis

Unión Española se estrenó este sábado en la Liga de Ascenso con una victoria por 2-0 sobre San Luis de Quillota en el Estadio Santa Laura.

Los Rojos de Independencia dominaron el encuentro desde el comienzo, con el tempranero gol de Kevin Contreras (5').

En la segunda parte, el equipo de Gonzalo Villagra evitó contratiempos y selló la ventaja, gracias a Gabriel Norambuena (54').

En la próxima fecha, Unión Española visitará a Deportes Recoleta, mientras que San Luis jugará ante Curicó Unido en Quillota.