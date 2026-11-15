[VIDEO] Para el olvido: Arquero de Wanderers falló en gol de Copiapó y se lesionó en el primer tiempo
Bayron Martínez tuvo dos acciones desafortunadas en el "Elías Figueroa".
Bayron Martínez tuvo dos acciones desafortunadas en el "Elías Figueroa".
Santiago Wanderers se fue al descanso 0-1 abajo ante Deportes Copiapó por la última fecha de la Liga de Ascenso, con el arquero Bayron Martínez como desafortunado protagonista del primer tiempo.
Al minuto 6 de partido los "caturros" perdieron el balón en la salida y Manuel López remató desde casi 40 metros. El tiro fue directo a las manos de Martínez, pero se le escapó de forma increíble y permitió el tanto atacameño.
Aunque el guardameta caturro se afirmó tras el error, a los 38' se lesionó la rodilla derecha cuando salió a cazar un pelotazo largo de Copiapó, en una jugada que además estaba anulada por fuera de juego. De inmediato ingresó Eduardo Miranda en su lugar.