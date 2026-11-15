[VIDEO] Para el olvido: Arquero de Wanderers falló en gol de Copiapó y se lesionó en el primer tiempo

Santiago Wanderers se fue al descanso 0-1 abajo ante Deportes Copiapó por la última fecha de la Liga de Ascenso, con el arquero Bayron Martínez como desafortunado protagonista del primer tiempo.

Al minuto 6 de partido los "caturros" perdieron el balón en la salida y Manuel López remató desde casi 40 metros. El tiro fue directo a las manos de Martínez, pero se le escapó de forma increíble y permitió el tanto atacameño.

Aunque el guardameta caturro se afirmó tras el error, a los 38' se lesionó la rodilla derecha cuando salió a cazar un pelotazo largo de Copiapó, en una jugada que además estaba anulada por fuera de juego. De inmediato ingresó Eduardo Miranda en su lugar.