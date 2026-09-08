Arsenal se estrena en la Champions con la tarea de imponerse a Napoli en Italia

La Champions League 2026/27 continuará con la primera fecha de su fase de liga con el gran duelo entre Napoli y Arsenal este miércoles 9 de septiembre.

El Estadio "Diego Maradona" verá al campeón de la Premier League inglesa medirse ante el escolta de la última Serie A, aunque a una larga distancia del monarca Inter de Milán.

Con su cartel en Inglaterra, los "gunners" además tendrán la misión de sostener su cosecha completa en lo que va de temporada, la que inició con un 3-0 a Manchester City en la Community Shield.

Luego, Arsenal se impuso a Coventry City (3-0), Aston Villa (1-0) y a Chelsea (2-1), su última víctima en el derbi del suroeste de Londres.

Se espera que el equipo inglés forme con David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Odegaard; Christos Tzolis y Kai Havertz

En contraparte, Napoli llega con un irregular inicio en el torneo italiano, luego de ganar la primera jornada contra Genoa con 2-0 como forastero.

Los del sur de Italia llegan precedidos de dos derrotas consecutivas, por 2-1 ante Como 1907 y un 3-2 ante el líder Inter de Milán.

La probable oncena de Massimiliano Allegri es con Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Leonardo Spinazzola; Billy Gilmour, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne; Matteo Politano, Rasmus Höjlund y Alisson Santos.

El partido arrancará a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT) con arbitraje del sueco Glenn Nyberg. Podrás seguir el resultado en vivo en Cooperativa.cl.