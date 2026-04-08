Atlético de Madrid sorprendió a Barcelona y tomó ventaja en la serie por cuartos de Champions

Atlético de Madrid sorprendió y venció por 0-2 a FC Barcelona en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League y tomó ventaja en la serie que se definirá en el Estadio Metropolitano.

El cuadro azulgrana comenzó dominando el encuentro y generó diversas llegadas con peligro al arco defendido por Juan Musso. Sin embargo, el curso del partido cambió al minuto 44, cuando Pau Cubarsí fue expulsado tras la revisión del VAR por cometer una falta siendo el último hombre. Tras esto y en la jugada siguiente, Julián Álvarez (45') anotó un golazo de tiro libre para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, el cuadro dirigido por Hansi Flick salió en busca del empate rápidamente, pero con más ganas que juego. Esto fue aprovechado por los "Colchoneros", que aumentaron la ventaja gracias a un gol de Alexander Sorloth (70'). Pese a la insistencia de los "Cules", no pudieron descontar y ahora tendrán que remontar la serie como visitantes.

El duelo de vuelta está programado para el próximo martes 14 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Metropolitano, donde se definirá a uno de los cuatro semifinalistas del torneo internacional.