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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre murió baleado en el lecho del río Mapocho

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima, presuntamente en situación de calle, recibió un impacto de proyectil en una pierna.

Carabineros y personal del SAMU acudieron al sector tras ser alertados por transeúntes.

Hombre murió baleado en el lecho del río Mapocho
 @ECOH_FiscaliaRM

El fallecido no portaba documentación al momento del hallazgo.

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Un hombre, presumiblemente en situación de calle, murió baleado en el lecho del río Mapocho, específicamente a la altura de la Avenida Petersen, en la comuna capitalina de Renca.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Carabineros fue alertado por otros transeúntes y personas sintecho sobre la presencia de un hombre herido.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la víctima presentaba un impacto de bala en una pierna, lo que le provocó una grave hemorragia.

A pesar de que el hombre aún presentaba signos vitales al momento del arribo policial, el personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) confirmó su fallecimiento minutos más tarde debido a la pérdida de sangre.

El fiscal Cristián Toledo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, informó que la víctima no portaba identificación, por lo que se realizan peritajes para establecer su identidad.

La Fiscalía y equipos especializados trabajan en el lugar para determinar la dinámica del disparo y dar con el paradero de los responsables.

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