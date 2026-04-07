Barcelona busca sostener su buen pasar ante Atlético de Madrid por la Champions

El Camp Nou se prepara para recibir un cruce español por los cuartos de final en la UEFA Champions League, ya que FC Barcelona recibirá a Atlético de Madrid por el duelo de ida, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT) de nuestro país.

Los pupilos del alemán Hansi Flick han hecho de su renovado reducto una fortaleza, contando solo victorias en sus 14 compromisos desde que volvieron a pisarlo en noviembre de 2025.

Se espera que los "culés" formen con: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

Por la vereda contraria, los de Diego Simeone se aferran a sus campañas en 2014 y 2016, años en los que despacharon a los "azulgranas" en esta misma ronda. No obstante, la tarea será mejorar su pálido rendimiento como forastero, donde apenas suman ocho festejos en 24 salidas.

El equipo del "Cholo" asoma con: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Baena o Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Bajo el arbitraje del rumano István Kovács, todos los detalles de este trascendental choque por la Liga de Campeones podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.