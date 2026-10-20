Betis de Pellegrini buscará dar un paso crucial en la Champions ante Feyenoord

El Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la tercera fecha de la fase de liga en la Champions, partido en el que el cuadro sevillano buscará su tercer triunfo consecutivo que les permitiría postularse como serio candidato a la clasificación directa para octavos de final.

En su retorno al máximo torneo europeo, los pupilos del "Ingeniero" han vencido a Lille OSC y FC Porto, ubicándose en el décimo lugar; zona para los play-offs.

Sin embargo, Manchester City (6), FC Barcelona (6) y Stuttgart (7) han enredado puntos, abriendo la posibilidad de que Betis pueda meterse con todo en la zona alta junto a PSG y Liverpool; equipos que tienen cosecha completa tras disputar sus tres juegos hasta el momento.

Betis viene de una dura caída de 2-5 a manos de Barcelona por la liga española, en un duelo con discusiones arbitrales, reclamos de Pellegrini y hasta un insulto de un periodista-streamer contra el chileno.

Más allá de las polémicas arbitrales, los albiverdes desplegaron argumentos futbolísticos de peso como para afrontar el duelo europeo con el aval del juego y de una irrenunciable apuesta por la pelota y el juego.

Con la sensible baja del delantero colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, sustituido en la última media hora del duelo ante los "culés" por una lesión en el sóleo que lo mantendrá fuera las próximas semanas, Pellegrini saldrá en punta con el irlandés Troy Parrott, conocedor del rival pues llegó desde AZ Alkmaar como goleador de la Eredivisie.

Se espera que los béticos formen con Álvaro Vallés; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Pablo Fornals; Antony Matheus dos Santos, Francisco Román Alarcón Suárez (Isco), Abde Ezzalzouli y Troy Parrott.

En cuanto a Feyenoord, es líder de la liga neerlandesa con 23 puntos, a tres del escolta AZ Alkmaar. De cerca también le siguen PSV Eindhoven (19) y Ajax (18).

Su último partido fue una victoria de 3-4 en su visita a un Telstar complicado con el descenso. De todas formas, el equipo lleva cinco victorias consecutivas, incluyendo un 3-2 sobre Como 1907 de Italia en la pasada jornada de Champions.

Los nombres propios del cuadro de Rotterdam son, sobre todo, el centrocampista Luciano Valente como eje del juego de los de Van Bronckhorst, además del español Nacho Ferri y el extremo internacional argelino Anis Hadj Moussa como principal baza desequilibrante del juego de ataque neerlandés.

La probable oncena de los rojiblancos es con Tjark Ernst; Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Mika Mármol, Javi López; Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri y Luciano Valente.

El partido arrancará a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT) con arbitraje del italiano Simone Sozza. Podrás seguir los movimientos del marcador en vivo junto a Cooperativa.cl.